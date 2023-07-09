Ереван не уйдет от наказания за оккупацию. Всему свое время

Армения всегда требует от всех чего-то, жалуется и обижается. Армянство нашло нужные струнки и умеет злоупотреблять теми ценностями, которые существуют в западном обществе. Армяне знают, как подойти к вопросу, чтобы мировые структуры не могли его не рассмотреть. Но бывают и проколы. Как, например, отклонение Международным судом ООН ходатайства Армении о якобы незаконности погранично-пропускного пункта в Лачине и ее требований о выводе азербайджанских военнослужащих с Лачинской дороги.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Результат однозначно - в нашу пользу. Установка пограничных пунктов на собственных границах, размещение воинских подразделений на своей территории - это неотъемлемое право Азербайджана, и было бы странно, если бы Гаагский суд потребовал от Баку вывести войска с Лачинской дороги или убрать с границы пограничников.

Сам по себе армянский иск неадекватен. Но мы должны не забывать, что результат для армянства не всегда главная цель. Главное - чтобы интересующий их вопрос был поднят, прозвучал в нужной им формулировке и в нужном им формате стал предметом дискурса. То есть больше всего армянскую сторону интересует, чтобы ее жалобы и требования не сходили с международной повестки, чтобы в мировых структурах поднимались и обсуждались в определенном ракурсе действия Азербайджана в ее отношении.

Не знаю, на что рассчитывали армяне, прося у Гаагского суда потребовать от суверенного государства свернуть ППП на своей границе, да еще вывести войска со своей собственной территории. Такое решение было бы странным. Кстати, недавно и ЕСПЧ отклонил иск Армении относительно двоих диверсантов, которым на днях был зачитан приговор в сумгайытском суде. Но скажу честно - если бы решения были приняты в пользу армянской стороны, я бы не удивился. Я давно уже перестал удивляться тому, что происходит в нашем мире.

Азербайджану очень нелегко действовать и добиваться справедливости в этом мире, которым правят фобии и двойные стандарты. Где практически все высокие инстанции могут интерпретировать международные нормы и принципы так, как это выгодно чьим-то геополитическим, геоэкономическим или этническим интересам. Очень многие структуры, особенно европейские, возможно, сами того не подозревая, пляшут под дудку армянства, армянофилов и туркофобов. Это ненормально и нездорово, но, к сожалению, это реальность, а не просто фигура речи. Нам действительно намного сложнее добиваться справедливости, чем другим в схожих с нашей ситуациях. Видимо, в этом мире разрешено проводить независимую политику только державам, а таким небольшим странам, как наша, предписано обязательно держаться за чей-то подол. Азербайджан этого не делает, что вызывает у многих раздражение.

Конечно, это неправильно и несправедливо, но это не значит, что мы должны сложить руки и повесить голову. Нам приходится действовать, учитывая все эти нелицеприятные реалии, и правда в конце концов, хоть и медленно, но пробивает себе дорогу. Я не сомневаюсь, что все, что делает руководство Азербайджана, очень выверено и правильно. Чтобы победить нагромождения фобий, лицемерия, двойных стандартов и лжи, нужен мудрый подход. И нам очень повезло, что у руля власти стоит такой политик, как Ильхам Алиев. Наш Президент уже не раз подтверждал, что знает, что, как и когда нужно делать.

Президент Ильхам Алиев неоднократно повторял, что Азербайджан не допустит вмешательства в свои внутренние дела. Армяне, поднимая в международных организациях вопросы, касающиеся Карабаха, по идее, знают, что без согласия Азербайджана поставленные ими цели достигнуты не будут. Однако все равно обращаются. Почему? Видимо, их сторонники и опекуны дают им какие-то надежды, открывают для них какие-то двери. На нынешнем этапе для Армении главное, чтобы вопрос якобы "блокады" и якобы "страданий" армян Карабахского региона постоянно находился под носом у международных организаций. Им нужно, чтобы тема якобы "уничтожения армянского наследия", якобы готовящейся "этнической чистки" муссировалась, комментировалась, обсуждалась.

Снова хочу сказать, что ничему давно не удивляюсь. Многие, например, удивились и возмутились недавно опубликованным международным индексом миролюбия за текущий год. Лично я не увидел ничего удивительного в том, что Армения оказалась гораздо более миролюбивой страной, чем Азербайджан. Чему удивляться? Все рассчитано. Расчет делается на психологию аудитории, на те нарративы, которые ей навязываются. Когда нужно навязать тот или иной нарратив, приводится в действие определенная система со своими схемами и механизмами. Эти механизмы отработаны и активно используются. Они позволяют нереальное сделать реальным и в таком виде "скормить" массам. Никто ведь не будет проверять, насколько соответствуют действительности данные, приведенные в том же индексе миролюбия. Нет времени и интереса проверять процесс составления таких отчетов и правильность используемых данных. А система, тем временем, действует четко. В результате Туркменистан, который практически не имеет армии и ни с кем никогда не воевал, оказывается на сотом месте, а реваншистская милитаризованная и агрессивная Армения - на 66-м.

Это, конечно, смешно, но кому до этого дело? Возьмем среднестатистического жителя какой-то страны, отдаленной от нашего региона. Откуда ему знать, что представляют собой Туркменистан и Армения. Он воспринимает только результат, а он, согласно индексу, следующий: Армения это гораздо более миролюбивая страна, чем Азербайджана и даже чем безобидный в военном плане Туркменистан. Обывателю все равно, он не будет прогугливать страны и выяснять правду. Составители таких рейтингов на это и делают расчет - на фиксацию предложенной информации в умах. Это психологический прием, отработанный годами.

К сожалению, в большинстве структур, занимающихся формированием международного общественного мнения, армянской диаспорой расставлены свои люди. Это не обязательно армяне, это также купленные ими лица или туркофобы и исламофобы, работающие на армянство по убеждениям. В обмен на должности и дивиденды, они повсюду продвигают армянские идеалы. И это работает.

Почему Азербайджан не забрасывает международные инстанции исками против Армении? Дело в том, что у Азербайджана готовы все документы и все факты относительно армянской оккупации и ее последствий. Нам есть что сказать и что представить. Но мы сомневаемся в том, что международные структуры будут касательно нас действовать, исходя из принципов закона и справедливости. Уже есть пример Евросуда, умудрившегося отклонить наш иск, связанный с минированием, и удовлетворить армянский, касающийся "разблокирования" Лачинской дороги. И сейчас все кому не лень напоминают Баку о необходимости выполнения решения ЕСПЧ и снятии "блокады", которой на самом деле никогда не было и нет.

Допустим, мы сегодня представили иск в ЕСПЧ, в котором мы на двести процентов правы, но Евросуд вдруг берет и отклоняет его за "недостатком доказательств", например, или принимает оправдательное для армян решение. Это будет означать потерять возможность когда-либо в будущем вновь поднять этот вопрос, потому что решение этой структуры является окончательным.

По этой причине Баку не торопится с возбуждением совершенно справедливых и полностью обеспеченных доказательной базой исков против Армении. Всему свое время. Руководство Азербайджана действует очень мудро. Армения, конечно, не уйдет от ответственности, мы не позволим ей этого. Но все будет сделано в нужное время, когда сложатся условия, когда можно будет нейтрализовать армянское влияние и добиться наказания агрессора. Пока же в той же Европе у Армении имеются адвокаты.

Да, когда мы говорим об адвокатах армянства, в первую очередь вспоминаем господина Макрона. В его стране сегодня царит хаос, а он выходит на сцену с проармянскими инициативами и хочет казаться больше армянином, чем Никол Пашинян.

Зачем ему это нужно? На мой взгляд, тут дело в фобиях и личных подходах. Уверен, что не вся Европа настроена в антитурецком духе. Однако туркофобия прочно укоренилась во Франции. Макрон, являющийся одним из ярых туркофобов, хочет выглядеть защитником армян как "мучеников", якобы подвергшихся "геноциду". Между тем, Франции такая роль не к лицу. Эта страна имеет большой опыт в колонизации других стран и народов и совершении геноцидов. Она столько натворила в бывших колониях, что самые бурные фантазии армян меркнут перед этой правдой. Наверное, Макрон считает, что, защищая вечно обиженных армян, он как бы совершает благое дело и очищает запятнанный нелицеприятной историей образ своей страны. И сделать это он собирается за счет интересов Азербайджана, азербайджанского народа и его исторических территорий. Выставление азербайджанцев в роли неких дикарей и варваров, жестоких уничтожителей других этносов и конфессий - это часть сегодняшних нарративов. Тут нет никакой самодеятельности, хаотичности и случайности - все это системное отношение, опробованные механизмы.

Что делать нам? Мы должны быть готовы к таким ситуациям, подготовить свои антисистемные механизмы, использовать все инструменты против навязываемого нам порядка и уметь бороться. Франция однозначно находится на неправильном пути в своей кавказской политике. Да, армянская диаспора и лобби имеют серьезное влияние на официальный Париж, но оголтелые туркофобия и азербайджанофобия, демонстрируемая Макроном, не были бы столь откровенными, если бы не опирались на настроения, царящие в самом французском обществе. Если бы не было поддержки по умолчанию со стороны общества, руководитель страны не делал бы заявлений, по факту не полезных для нее самой с точки зрения внешней политики и геополитики и противоречащих международным нормам.

Несмотря на все чинимые нам препятствия, Азербайджан продолжает двигаться в выбранном направлении. Я знаю, что с участием зарубежных экспертов подготовлен масштабный проект дорожной карты реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество. Это грандиозный проект, которому армянам будет нечего противопоставить. Но армянство все равно надеется развернуть вопрос лицом к себе.

Когда спрашивают, почему армяне не хотят жить в составе Азербайджана, они говорят, что Баку, мол, готовит им "этническую чистку", собирается "уморить их голодом", что в Ханкенди якобы нет ни лекарств, ни хлеба. И так далее. Армянство навязывает миру мнение о невозможности сосуществования армян и азербайджанцев в одних границах, мотивируя это тем, что была кровь, война и так далее. Странная мотивация. Давайте посмотрим: около 100 тысяч армян продолжают жить в Турции после 1915 года, несмотря на миф о "геноциде армян", а 20-30 тысяч их соплеменников отказываются жить в составе Азербайджана из-за войны. Где логика?

К сожалению, выслушивая армянские жалобы, никто в мире не задает армянам простого вопроса: почему другие народы спокойно живут в Азербайджане, а им все неймется?

Происходящее можно назвать объявлением нам войны. И мы должны быть сильными, чтобы противостоять наступлению на наши интересы. Уверен, что система отражения этих атак у нас есть и уже работает.

Лейла Таривердиева