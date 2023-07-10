От решения Гаагского суда выиграл не только Азербайджан, но и мир

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

От того, что Международный суд отклонил ходатайство Армении, выиграл не только Азербайджан, но и сама эта международная судебная инстанция и мировое сообщество в целом. Именно международное сообщество на протяжении более чем ста лет является объектом оболванивания со стороны армянской пропаганды и приспешников Армении. Армянский агитпроп активно работал над тем, чтобы очернить образы Турции, Азербайджана, других тюркских и мусульманских государств. Чтобы подвести другие общества и круги под свое влияние, армянство всегда использовало ложь, вымыслы, инсинуации, различного рода легенды.

Считается, что трудные моменты нужно преодолевать быстро, чтобы было меньше издержек и неопределенности. Ясность всегда дает четкие ориентиры, чтобы двигаться в правильном направлении. Но мы видим, насколько армянский народ, его диаспора, церковь, институты удлиняют и усложняют путь Армении. Заправилы этих институтов, центры влияния, диаспора главным образом нарабатывают очки в пользу себя любимых, жертвуя интересами армян, прежде всего тех, что живут в Республике Армения. Это, бесспорно, очень алогичный и неправильный путь, который не принесет пользы армянскому народу. Те, кто морочат головы армянам и обещают им невозможное, забрасывая сегодня международные инстанции жалобами и ходатайствами, преследуют только одну цель - растянуть оставшиеся проблемы, на их фоне получая дивиденды.

Напомню, как нажились в свое время на карабахском конфликте Роберт Кочарян и Серж Саргсян, граждане Азербайджана, умудрившиеся узурпировать власть в Армении. Они ввергли людей в несчастья и лишения, а сами обогатились и живут ныне припеваючи, по большей части - как Кочарян - за пределами Армении. Принеся столько зла, в том числе собственному народу, они еще не стыдятся сегодня рассчитывать на возвращение к власти. Как к этим их планам относятся в Армении, показали последние выборы. Не скажу, что армяне прозрели, но какое-то понимание реалий все же начало приходить. Это можно наблюдать на примере Никола Пашиняна, который стал, хоть и не всегда, более разборчив в своих заявлениях и действиях. И дело не только в том, что он признал территориальную целостность Азербайджана. Он также понял, что его водят за нос внешние армянские центры и церковь. Не случайно он "на ножах" с Эчмиадзином.

Гаагский суд вынес решение, которое должно отрезвляюще подействовать на тех, кто еще не угомонился и продолжает борьбу за какие-то особые права армян Карабаха. Безусловно, это тщетные потуги, которые не дадут результатов, потому что Азербайджан уже замкнул свою границу, установив погранично-пропускной пункт (ППП) на Лачинкой дороге. Мы полностью владеем ситуацией, наладили контроль, и никто уже не сможет изменить сложившийся статус-кво. Между тем, армянские "стратеги" пытаются изображать начало новой кампании борьбы за "права армян Карабаха". Подчеркну, что проблемы с правами у армян в Азербайджане никогда не было, с самого начала карабахский конфликт был построен на территориальных притязаниях к нашей республике. Когда в свое время армян из Персии переселяли на Южный Кавказ, им обещали Нахчыван, Карабах и Зангезур. К сожалению, Зангезур они получили, но их представления о том, что они заполучили и Карабах, оказались иллюзией. С Карабахом армяне просчитались. Я уже не говорю о Нахчыване.

Еще раз повторю - отклонение армянского ходатайства Гаагским судом - это победа объективной правды, истины, которая нужна всем совестливым людям, тем кругам, которые понимают, что нельзя попирать права суверенных государств, педалируя ложь и фальшь, используя инструменты, присущие слабым политикам. Это решение - пощечина Армении. Оно очень важно с точки зрения пробуждения армянского общества и осознания армянами того факта, что подобные авантюрные ходы уже не срабатывают. Азербайджан уже научился играть на опережение и склонил чашу весов в свою пользу на многих фронтах, в том числе информационном. Мы основываем сою позицию на международном праве и апеллируем к реальным источникам и доказанным фактам, армяне же делают ставку на собственные инсинуации и эмоции международной общественности. Да, сочинять сказки они умеют, но беда армян в том, что они сами начинают в них верить. Азербайджан же никогда такой болезнью не страдал. Он всегда делает ставку на правду, на доказанные факты.

Для того, чтобы произошла перестройка армянского менталитета, необходимо, чтобы международные инстанции, влиятельные круги тоже участвовали в процессе отрезвления армянской нации. Я искренне желаю армянскому народу протрезветь. Мы, что бы там ни было в прошлом, останемся соседями. И будет лучше, если армяне опустятся с небес на землю, поймут, что они не были исконными насельниками Кавказа, и коль скоро заселились на чужие территории, пусть будут добры уважать права истинных хозяев этой земли.

ППП на Лачинской дороге - это жирная точка, поставленная Азербайджаном. Это тот самый восклицательный знак Президента Ильхама Алиева. Глава государства стоит на страже интересов и прав азербайджанского народа и территориальной целостности страны. Когда мы говорим о правах азербайджанского народа, мы подразумеваем и армянское меньшинство. Наши армянские граждане сами должны избавиться от тех, кто мутит воду, изгнать из Карабаха всех этих бородатых "военачальников", "президентов", "депутатов", эмиссаров. То есть всех, кто растил и поливал дерево сепаратизма, которое уже умирает.

После этого в Карабахском регионе под юрисдикцией Азербайджана будут восстановлены законность и стабильность, гуманитарная и социальная инфраструктура, которая отвечает ожиданиям простых армян. Азербайджанское общество очень гуманно - оно умеет давать шанс. Мы следуем нашим гуманным традициям и потому выигрываем. Пусть армяне об этом никогда не забывают.