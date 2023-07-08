МС ООН признал, что ППП в Лачине не является "незаконным"

Международный суд ООН отказался принять дополнительные решения на основе ходатайства армян касательно погранично-пропускного пункта в Лачине. Это плюс. Он вновь напомнил о своем февральском, политизированном решении относительно Лачинской дороги. Это минус. Но политизированные решения Международный суд ООН принимает не в первый раз. Было, например, такое решение по Косово, после которого он вышел из чисто юридической области и показал, что привержен политическому диктату крупных стран. Февральское решение Международного суда было так же политизированным, и нынешний провал попыток армян усилить давление на Азербайджан не снимает озабоченности по этому поводу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Положительный факт, отметил он, что Международный суд отказался удовлетворять ходатайство Армении дополнить февральское решение лачинским погранпунктом, открытым в апреле, указав на то, что нет необходимости в дополнительных мерах.

"В данном случае суд не сделал никаких указаний на "незаконность" установки ППП, и в этом наше преимущество. Международный суд никак не отреагировал на открытие Азербайджаном погранпункта на собственной суверенной границе. Армяне интерпретируют это решение по-своему, педалируя февральскую резолюцию. Это их дело. Наша же позиция состоит в том, что мы свободному передвижению по Лачинской дороге не препятствуем. Наше обязательство - контроль за безопасностью. Февральское решение Гаагского суда говорило о беспрепятственном передвижении? Мы его обеспечиваем. Тот факт, что ППП установлен, а Международный суд не принял армянское ходатайство и сослался на февральское свое решение, несомненно, свидетельствует в нашу пользу", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева