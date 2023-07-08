https://news.day.az/politics/1579718.html Россия напомнила Армении об ее обязательствах
Россия напомнила Армении об ее обязательствах
Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Армении Ваге Геворкян обсудили ситуацию вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе переговоров, стороны проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022", - говорится в заявлении ведомства.
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