Россия напомнила Армении об ее обязательствах

Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Армении Ваге Геворкян обсудили ситуацию вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров, стороны проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022", - говорится в заявлении ведомства.