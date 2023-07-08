Полный провал армянского "фронта" в Европе: как ситуация изменилась в пользу Баку?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

После победы Азербайджана во Второй карабахской войне некоторые силы начали расширять кампанию давления на нашу страну. Естественно, что основным организатором этой кампании является проигравшая Армения.

Эти силы активно использовали Ереван для оказания давления на нашу страну.

"Фронт" армян в Европе против Азербайджана

Официальный Ереван с 2021 года несколько раз обращался в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием вынести хоть какое-то решение в пользу Армении.

В октябре прошлого года Международный суд по делу об "отмене всех форм избирательной дискриминации" на основе применения Конвенции отказал в требовании Армении изменить решение суда от 7 декабря 2021 года.

Кроме того, 12 мая 2023 года Армения обратилась в суд относительно "незаконности" ППП в Лачине.

Несколько дней назад Международный суд отклонил заявление Еревана от 12 мая 2023 года о предполагаемой "незаконности" пограничного пункта и требовании о "снятии всех вооруженных сил Азербайджана с лачинской дороги".

Общеизвестный факт, что во многих случаях армянское лобби добивалось принятия тех или иных решений против Азербайджана на международной арене лишь с помощью купленных политиков. К тому же, Франция активно пытается защитить Армению и делает все возможное во всех международных организациях. Ради этой цели президент Эммануэль Макрон не стесняется использовать сенат и Национальное собрание в интересах армянства. Резолюции Европейского парламента и Французского Национального собрания, принятые против Азербайджана в прошлом, свидетельствуют о масштабе открытого "фронта", развернутого против нас.

Каков результат?

Официальный Баку продемонстрировал твердую позицию и сумел правильно сформулировать свою точку зрения по Карабахскому вопросу в европейских органах.

Из последнего решения Международного суда становится ясно, что "старый континент" уже не верит в ложь армянского правительства и армянского лобби о том, что "армяне в Карабахе блокированы", "Азербайджан перекрыл дорогу в Лачин", "карабахские армяне находятся в гуманитарном кризисе", "пограничный пост создает проблему для карабахских армян"...

Отклонение необоснованных претензий армянства свидетельствует о том, что, независимо от армянской пропаганды, законные позиции Азербайджана принимаются намного серьезнее международными организациями и судами, чем любой лепет Еревана.

Ко всему прочему отношения Армении испортились и с ее ближайшим союзником - Россией. Они находятся на холодной стадии ввиду распространяющейся русофобии в армянском обществе. США, в свою очередь, стараются сохранить нейтралитет в отношениях между Арменией и Азербайджаном и не встают на сторону Еревана, как это делает та же Франция, которая поддерживает теплые отношения с Арменией вопреки логике. Однако этот сестринский дуэт не смог добиться никаких результатов. Как результат обе страны потеряли влияние, ведь дипломатические победы и сопротивление Азербайджана сломить не так просто, как это казалось Макрону и Пашиняну.

Учитывая вышесказанное, официальный Ереван в последнее время делал ставку на влияние армянского лобби в Европе. Армянское правительство ошибочно думало, что, давя на лобби, оно сможет добиться принятия нужных решений против Азербайджана в высших европейских органах. Однако правомерное решение Международного суда полностью разрушило и эти надежды. Армении остается лишь сидеть в сторонке и подвергаться потрясениям как в регионе, так и в международном сообществе.