Министр обороны Кыргызстана посетил в Азербайджане воинскую часть коммандо

В Азербайджане продолжается визит делегации во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, делегация посетила Военный институт им. Гейдара Алиева, памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный на территории института, а также мемориальный комплекс в память военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

В штабе института члены делегации оставили запись в памятной книге почетных гостей.

Ректор института генерал-майор Физули Салахов проинформировал гостей о реформах, проводимых в сфере военного образования в азербайджанской армии.

Также была проведена встреча с обучающимися в институте кыргызскими курсантами.

Затем делегация посетила одну из воинских частей коммандо, где ознакомилась с созданными условиями, ей были продемонстрированы вооружение и боевая техника. Гости понаблюдали за образцовыми тренировками коммандо.