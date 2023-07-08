Министр обороны Кыргызстана посетил в Азербайджане воинскую часть коммандо - ФОТО
В Азербайджане продолжается визит делегации во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, делегация посетила Военный институт им. Гейдара Алиева, памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный на территории института, а также мемориальный комплекс в память военнослужащих, погибших в Отечественной войне.
В штабе института члены делегации оставили запись в памятной книге почетных гостей.
Ректор института генерал-майор Физули Салахов проинформировал гостей о реформах, проводимых в сфере военного образования в азербайджанской армии.
Также была проведена встреча с обучающимися в институте кыргызскими курсантами.
Затем делегация посетила одну из воинских частей коммандо, где ознакомилась с созданными условиями, ей были продемонстрированы вооружение и боевая техника. Гости понаблюдали за образцовыми тренировками коммандо.
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