Глава МИД Азербайджана встретился с послом Таджикистана

8 июля Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Соли в связи с окончанием его дипломатической деятельности, передает Day.Az.

Джейхун Байрамов отметил, что существующие исторические и культурные связи между Азербайджаном и Таджикистаном имеют глубокие корни, их связывают тесное взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие, основанное на многовековых традициях.

Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и Таджикистаном во всех областях, и в том, что эти отношения будут и впредь укрепляться в рамках интересов двух дружественных народов.

Посол Соли выразил благодарность за поддержку, оказанную ему на протяжении всей его дипломатической карьеры.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Рустаму Соли успехов в дальнейшей деятельности.