Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил Президента Ильхама Алиева за присвоение ему дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

"Награждение меня и моих коллег высокими званиями со стороны Президента Ильхама Алиева является свидетельством высокой оценки деятельности министерства иностранных дел. Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за это внимание и доверие!"- написал министр на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присваивается также заместителям главы МИД Азербайджана Эльнуру Мамедову и Фаризу Рзаеву.