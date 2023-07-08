Жертва реваншистского аборта: почему «АйаКве» - это мертворожденный армянский проект?

Автор: Акпер Гасанов

Армяне - есть, вариантов - нет. Эта фраза из известного анекдота идеально точно описывает ситуацию, что сложилась в рядах мирового армянства. Там все ищут варианты решения проблем, с которыми Армения и вся конструкция, что называется мировым армянством, столкнулась по причине переоценки собственных возможностей. Ищут утром, днем, вечером, ночью. Ищут везде, но не находят.

Так, например, происходит и с новым, заранее обреченным на провал проектом, под названием "АйаКве". Этот проект, являющий собой яркий пример жертвы политико-пропагандистского аборта, создан армянскими реваншистами. Они именуют плод своих фантазий громким словосочетанием - "гражданская инициатива", и предлагают они принять в Армении закон, предусматривающий "уголовную ответственность за признание бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана".

Неудивительно, что инициативу "АйаКве" поддержал также олигарх и московский засланец Рубен Варданян, сформировавший и возглавивший т.н. "Фронт спасения Карабаха". Персонаж, который находится под санкциями Украины за поддержку сепаратизма на ее территории, все еще тужится выдать хоть нечто, похожее на результат. В итоге же, в результате его потуг окружающим приходится разве что носы зажимать.

Да и как иначе, если данную инициативу решил поддержать бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Тот самый, который в честь самого себя назвал линию обороны на оккупированных ранее территориях Азербайджана, что была прорвана нашей армией уже в первые дни 44-дневной войны. Самого Оганяна в Армении считают коррупционером и одним из виновных в поражении во Второй Карабахской войне. Так что, его попытки оправдаться хоть как-то и хоть чем-то были предсказуемы.

Предсказуем и ответ представителей армянской власти. Они, нужно признать, более трезво оценивают реальность. Например, Геворк Папоян, депутат парламента от правящей партии, уже заявил журналистам, что в момент, когда идут переговоры с Азербайджаном, сторонам нужно предоставить пространство для маневра. Как красиво он обозначил понятный страх армянского руководства перед новой войной с нашей страной! Вот, что итоги 44-дневной войны делают!

В общем, Папоян считает, что в следующую же секунду после принятия такого законопроекта Азербайджан начнет широкомасштабную военную кампанию "против "Нагорного Карабаха" и Армении". У страха, конечно, глаза велики, но ход мыслей этого персонажа мне нравится.

"Скажу вам больше: в случае принятия этого проекта, Азербайджан объявит войну не только "Нагорному Карабаху", но и нашей стране. А поводом назовет вмешательство Армении в свои внутренние дела", - удивляет логичными выводами Папоян.

Странно, что логики и здравого смысла не хватило в свое время премьер-министру Николу Пашиняну. Иначе бы он не провоцировал 44-дневную войну заявлениями типа "Карабах - это Армения и точка", и пьяными танцами в неосвобожденной на тот момент Шуше. Но, как видим по умозаключениям депутата Папояна, что не дошло до представителей правящей партии в Армении через голову, то дошло через иное место.

Потому, собственно, Пашинян и заявляет теперь везде, где только можно, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район. А, учитывая то, что именно у его партии подавляющее большинство в армянском парламенте, инициатива "АйаКве" накроется медным тазом. Что, собственно говоря, ожидаемо, ведь в армянском обществе расет понимание того, что вариантов у Республики Армения просто нет. Об этом свидетельствуют и результаты очередного опроса, которые озвучил в пятницу руководитель армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян. С грустью в голосе зачитал он весь список ответов армян.

"В январском опросе данный показатель составил всего 8,7%. При этом, 19,6% респондентов считают, что военную помощь Армении окажет Франция. В январе 2023 года этот показатель составил 34,2%", - отметил Навасардян, выступая перед журналистами.

По его словам, 19,5% опрошенных считают, что военную помощь Армении окажет Россия. В январе данный показатель был на уровне 30%. При этом, 18,6% полагают, что военную помощь Армении окажет Иран (в январе 2023 года - 40%). 11,5%, - США (в январе 2023 года - 27,8%). 6,8% - Индия (в январе 2023 года - 25,6%). 1,8% - Китай (в январе 2023 года - 5,1%).

Вот так. Строго в соответствии с фразой из анекдота о том, что армяне есть, а вариантов у них уже нет. И не будет никогда.