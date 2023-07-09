Предотвращены попытки разведывательных полетов армянских квадрокоптеров

Были предприняты попытки совершения квадрокоптерами вооруженных сил Армении разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района, а квадрокоптером, принадлежащим незаконным армянским вооруженным формированиям, - над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров, пытавшихся совершить полеты над азербайджанскими позициями, была пресечена.