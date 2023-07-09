https://news.day.az/politics/1579862.html Предотвращены попытки разведывательных полетов армянских квадрокоптеров – минобороны
Предотвращены попытки разведывательных полетов армянских квадрокоптеров – минобороны
Были предприняты попытки совершения квадрокоптерами вооруженных сил Армении разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района, а квадрокоптером, принадлежащим незаконным армянским вооруженным формированиям, - над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.
В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров, пытавшихся совершить полеты над азербайджанскими позициями, была пресечена.
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