ВС Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями

Вооруженные силы Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, были пресечены попытки незаконных армянских вооруженных формирований расширить пути снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий с привлечением инженерной техники, а также установки камер наблюдения на боевых позициях", - говорится в сообщении.