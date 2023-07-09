https://news.day.az/politics/1579865.html ВС Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями
ВС Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями
Вооруженные силы Азербайджана предотвратили попытку рытья окопов армянскими вооруженными формированиями.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.
"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, были пресечены попытки незаконных армянских вооруженных формирований расширить пути снабжения в различных направлениях, рытья окопов, подготовки укрытий с привлечением инженерной техники, а также установки камер наблюдения на боевых позициях", - говорится в сообщении.
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