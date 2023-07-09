МИД Азербайджана поздравил сотрудников органов дипслужбы

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило сотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.

В публикации говорится: "9 июля - День профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы.

Сердечно поздравляем наших коллег, работающих в Министерстве иностранных дел и 89 дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, и желаем им дальнейших успехов в их почетной и ответственной работе!"