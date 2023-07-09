https://news.day.az/politics/1579869.html МИД Азербайджана поздравил сотрудников органов дипслужбы
МИД Азербайджана поздравил сотрудников органов дипслужбы
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило сотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.
В публикации говорится: "9 июля - День профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы.
Сердечно поздравляем наших коллег, работающих в Министерстве иностранных дел и 89 дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, и желаем им дальнейших успехов в их почетной и ответственной работе!"
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