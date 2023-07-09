Азербайджано-иранские отношения очень важны с точки зрения регионального развития и безопасности

Азербайджано-иранские отношения очень важны для Азербайджана с точки зрения регионального развития и безопасности.

Об этом отвечая на вопрос Trend сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az.

"Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность, для чего были очень серьезные причины. Однако мы высоко оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана в Азербайджан, его участие в министерской встрече Движения неприсоединения, а также его встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках этого визита", - сказал министр.

Байрамов отметил, что благодаря этой встрече стало возможным открыто обсудить все вопросы и темы, которые стали причиной возникновения напряженности.

"Мы видим намерение Ирана предпринять серьезные шаги в направлении устранения разногласий. В таком случае Азербайджан предпримет адекватные и взаимные шаги", - сказал он.

Отметим, что ранее Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Иран и Азербайджан договорились об активизации Южно-Аразского коридора в скором времени.

"Это придаст импульс ирано-азербайджанским отношениям в сфере коммуникаций. Можно сказать, что этот коридор сыграет очень важную роль в соединении основной части Азербайджана с Нахчываном. Мы провели очень широкие обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым по поводу открытия коммуникаций в регионе", - сказал он.