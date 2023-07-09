Главным приоритетом является закрепление победы в 44-дневной Отечественной войне на юридическом и дипломатическом уровнях

После 44-дневной Отечественной войны главным приоритетом является закрепление этой победы на юридическом и дипломатическом уровне, признание ее мировым сообществом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В то же время продолжается работа по решению этого вопроса на столе. Это довольно сложный процесс и имеет свои составляющие", - сказал он.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.