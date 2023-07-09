Бакинская площадка помогла Ирану и Судану договориться возобновить отношения

Судан и Иран договорились о возобновлении дипломатических отношении и открытии посольств в ближайшем будущем.

Как стало известно Day.Az, к такому решению привели переговоры, состоявшиеся в Азербайджане между главой МИД Судана Али ас-Садиком и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Официально об этом объявил министр иностранных дел Ирана во время пресс-конференции в Алжире, куда он прибыл с официальным визитом.

Восстановление отношений происходит на фоне нормализации между Эр-Риядом и Тегераном. Судан разорвал дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после штурма посольства Саудовской Аравии в Тегеране. В марте текущего года Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить отношения в марте в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая. Встреча Ас-Садика и Абдоллахяна состоялась на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Баку.