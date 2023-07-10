Национальные интересы - превыше всего: суть внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Азербайджанское государство имеет свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права и мы проводим нашу политику, не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов", - заявил сегодня глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов.

Это был его ответ на прозвучавшее на этой неделе заявление руководителя пресс-службы МИД России Марии Захаровой.

Напомню, что она призвала официальный Баку к "разблокированию" Лачинской дороги и "восстановлению свободного движения".

"Москва крайне озабочена участившимися случаями нарушения режима прекращения огня и блокадой Лачинского коридора...Это идет вразрез с трехсторонними договоренностями. Российские миротворцы будут реагировать на ситуацию в соответствии с развитиями на земле и в рамках трехсторонних заявлений", - сказала она.

Безусловно, Захарова сделала заявление, исходя из государственных интересов РФ. Но реалии состоят в том, что 7 июля Международный суд отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года. Ходатайство это было о внесении изменений в решение от 22 февраля 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

И данное решение Международного суда подтверждает право Азербайджана на контроль за своими границами, а также доказывает необоснованность требования Армении, а также Марии Захаровой, которая говорила от имени МИД РФ, о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге. Правота, как видим, снова оказалась на нашей стороне.

Рассуждая же шире, мы констатируем, что Азербайджан, благодаря выверенной внешнеполитической линии нашего государства во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрирует прекрасные примеры готовности и способности отстаивать свои национальные интересы, которые основаны на четком следовании нормам международного права.

Именно исходя из них, Азербайджан всегда четко заявлял и заявляет о поддержке территориальной целостности Украины, войну против которой развязала Россия. Именно исходя из этих же норм Азербайджан заявлял и заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и Молдовы. Да, официальный Баку всегда тверд и последователен в озвучивании и отстаивании своей позиции.

Это вынуждены признать везде - от Вашингтона до Брюсселя, от Москвы до Тегерана.

"Иран является соседней страной. Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном", - заявил глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов.

И это правда. Не Азербайджан был инициатором, виновником охлаждения отношений с Ираном. Но Азербайджан готов перевернуть эту страницу, если будут соблюдены наши национальные интересы.

"Мы требуем, чтобы виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране понесли наказание", - подчеркнул Байрамов.

Это и есть пример последовательной, жесткой, основанной на продвижении своих национальных интересов внешней политики. А еще, как показывает практика, Азербайджан в состоянии консолидировать вокруг себя страны, возмущенные политикой неоколониализма.

Вспомним результаты прошедшей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Напомню, что в начале марта этого года на проходившем в нашей столице саммите Контактной группы ДН, Президент Ильхам Алиев уже высказывался по этому вопросу, призвав Париж извиниться за свои колониальные преступления. Азербайджанский лидер также заметил тогда, что территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи.

Вот и на состоявшейся ныне министерской встречи Координационного бюро ДН Президент Ильхам Алиев снова поднял данную тему.

"Несколько дней назад король Нидерландов официально извинился за колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле. Мы призываем его французского коллегу сделать то же самое. Лучше поздно, чем никогда", - заявил глава государства.

В итоге, представители бывших французских колоний, таких как Мартиники, Гвианы, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллис и Футуна, Соломоновых островов договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма. Вот так, действуя смело и жестко, Азербайджан отстаивает свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права. Это то, что является свидетельством мощи, влиятельности нашего государства, с которым вынуждены считаться все, включая Армению, мировое армянство и государства, исторически их поддерживающие.