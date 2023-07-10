Москва высоко ценит позицию руководства Азербайджана

Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Движение неприсоединения по итогам министерского заседания в Баку приняло по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.

"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - заявил представитель Кремля.