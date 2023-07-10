https://news.day.az/politics/1580049.html Джейхун Байрамов отмечает растущий авторитет Азербайджана
Джейхун Байрамов отмечает растущий авторитет Азербайджана
Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана".
По его словам, мирная политика Азербайджана является началом новой эры в регионе.
"Новые реалии в регионе имеют важное значение для продвижения нашей внешней политики. Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня", - отметил министр.
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