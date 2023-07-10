Освобожденные земли Азербайджана возрождаются благодаря активному участию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Джейхун Байрамов
Освобожденные земли Азербайджана возрождаются благодаря активному участию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, переселение вынужденных переселенцев на земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, имеет политическое, стратегическое и нравственное значение.
"Эти территории реконструируются и восстанавливаются пядь за пядью. Мирные усилия в регионе знаменуют начало новой эры. Разрешение прошлого конфликта играет важную роль в расширении горизонтов внешней политики. Сегодня престиж страны неуклонно растет", - отметил Байрамов.
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