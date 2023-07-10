Задержан иностранец планировавший теракт в Азербайджане

Задержан гражданин Афганистана, планировавший совершить теракт на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Службе государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Было отмечено, что СГБ продолжает оперативно-следственные мероприятия по борьбе с террористическо-провокационной и разведывательно-подрывной деятельностью, направленной против национальной безопасности и государственных интересов Азербайджана.

В ходе проведенных разбирательств было установлено, что гражданин Исламской Республики Афганистан Фавзан Муса Хан (Fawzan Mosa Khan), 1990 года рождения, вступив в сговор с другими лицами с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджана, вызвать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, планировал совершить террористический акт, который сопровождался бы взрывом, пожаром или иными подобными событиями, повлек бы за собой гибель людей, причинил вред их здоровью, нанес значительный материальный ущерб, привел бы к возникновению иных общественно опасных ситуаций.

Также установлено, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан из зарубежной страны с намерением совершить указанные преступные деяния во время своего пребывания в Баку, где он вел наблюдение у здания посольства одного из государств с целью определения координат территории посольства, установил контакты с другими лицами для привлечения их к террористическому акту, а также с целью получения финансовой поддержки для приобретения оружия и взрывчатых веществ.

В отношении Фавзана Муса Хана, задержанного на месте преступления, в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (подготовка к совершению террористических актов с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия группой лиц). Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в настоящее время СГБ осуществляет комплекс следственно-оперативных и международно-правовых процедурных мероприятий для полного выявления круга лиц, планировавших совершить террористический акт на территории Азербайджана.