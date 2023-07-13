Французское и индийское оружие не поможет армянским реваншистам

Несмотря на заявления о приверженности миру, Армения продолжает вооруженные провокации против Азербайджана. Поэтому не исключено, что при продолжении эскалации ситуации Азербайджан будет вынужден предпринять новую военную операцию на условной границе с Арменией и на других направлениях, где продолжаются провокации.

Об этом Day.Az сказала проживающая в Турции политолог, эксперт по международным отношениям, политический аналитик Рамия Мамедова.

По ее словам, Армения должна вывести свои вооруженные силы, незаконно дислоцированные на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, способствовать открытию коммуникаций и обеспечить беспрепятственный проход в Нахчыван.

"Все это входит в обязательства Армении, которые она взяла на себя на встречах в Москве, Брюсселе и Вашингтоне. При этом Армения ставит свои условия, которые лишь срывают переговоры и мешают миру. Выдвигая провокационное условие типа диалог между Баку и Ханкенди, Ереван надеется на создание некой "международной платформы", которая будет определять судьбу карабахских армян. Это стремление направлено на сокрытие территориальных претензий к Азербайджану и сохранение сепаратизма на его территории. Если Армения не отступит от такого рода требований, то открытый конфликт между двумя странами будет неизбежен", - полагает политический аналитик.

Наша собеседница обратила внимание на вооружение Армении некоторыми странами:

"Среди стран-поставщиков оружия Армении можно выделить Францию и Индию. Если в Армении считают, что с помощью этого оружия возможно взять реванш за поражение во Второй карабахской войне, то это заблуждение может дорого обойтись армянским реваншистам. В конечном итоге в проигрыше останется сама Армения", - предупредила политолог.

Эксперт сообщила, что США и Евросоюз прикладывают все возможные усилия, чтобы Баку и Ереван как можно скорее подписали мирный договор.

"США уже приняли новую реальность в регионе. Сообщение посла США в Ереване о том, что "армяне Карабаха могут спокойно жить в составе Азербайджана", наглядное тому подтверждение. Остается Франция, являющаяся традиционным союзником Армении. Но недавние события во Франции, (массовые протесты после убийства правоохранителем 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля - ред) указывают на то, что французским властям сейчас, мягко говоря, не до Армении", - заключила Рамия Мамедова.

Напомним, 12 июля с 13:50 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Гызылджыг Гаракильсинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Абдул Керимханов