Генпрокурор Азербайджана рассказал об экологических преступлениях армян

Загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество водных ресурсов реки Араз.

Об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на конференции в Нахчыване, посвященной приграничному сотрудничеству прокуратур Азербайджана и Турции, сообщает в понедельник Day.Az.

По его словам, проведение такой конференции является примером дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.

Алиев отметил, что во время пребывания в Нахчыване с турецкими коллегами был обсужден ряд вопросов.

Больше всего обсуждались экологические преступления, совершенные Арменией в приграничном регионе.

"Всем известно, насколько загрязнена река Араз, строительство там завода в последнее время привело к совершению экологического преступления. Об этом сказал и Президент Ильхам Алиев во время своего выступления на мероприятии Движения неприсоединения, еще раз обратив внимание на то, какие преступления совершает Армения. Строительство этого завода создает большие проблемы как для Турции, так и для Азербайджана, и мы довели до сведения международного сообщества, что это является экологическим преступлением", - подчеркнул он.

"Загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество водных ресурсов реки Араз, так как Охчучай впадает в Араз. А Араз, как известно, является второй по величине рекой Южного Кавказа", - добавил генпрокурор.

Отметим, что длина Охчучая - левого притока реки Араз - 83 километра, площадь бассейна - 1175 квадратных километров. Река берет свое начало на горе Гапыджыг (3 285 метров) Зангезурского хребта.

Река, большая часть которой расположена в Сюникской области Армении (исторический регион Азербайджана под названием Зангезур), протекает через освобожденный от оккупации Зангиланский район и впадает в реку Араз.

Примерно 70% наземных водных ресурсов Азербайджана формируются в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Трансграничная река Охчучай постоянно загрязняется на территории Армении отходами промышленных предприятий, играя роль коллектора промышленных отходов. Эти промышленные сточные воды сбрасываются в реку неочищенными, что повышает уровень загрязнения в разы, поэтому эти водные ресурсы считается непригодными для использования на территории Азербайджана.

Будучи большим приток Куры, Араз тоже является трансграничной с Арменией рекой и играет решающую роль в орошении посевных площадей Азербайджана. Однако по причине серьезного изменения качества воды, ее использование для бытовых и сельскохозяйственных нужд может оказать крайне негативное влияние.