Автор: Байрам Эльшадов

Развитие российско-турецких отношений сильно беспокоит армянскую диаспору в РФ.

Армянская диаспора в РФ хотела погреть руки на конфликте России и Турции еще в 2015 году после печально известных событий в Сирии. На какое-то время она добилась своего. Но потом, когда отношения вновь вернулись в правильное русло, диаспора осталась не у дел.

И вот сейчас у армян появился новый повод поссорить Россию с Турцией. Для этого диаспора выпускает на сцену свою проверенную собачонку под названием Константин Затулин. Тюркофоб, пропагандист-подстрекатель Затулин не раз использовался своими хозяевами для гавкания на Турцию и Азербайджан.

Вот что он сказал в этот раз по вопросу строительства Турцией завода по производству беспилотников в Украине:

"Разбомбить. Наша страна может разбомбить этот завод, как только он возникнет. Я думаю, это самое действенное средство борьбы с этим заводом. Что касается того, что это беспилотник, который производится, судя по всему, по лицензии турецкой стороны, то, мне кажется, что после заявлений последних президента Эрдогана трудно усомниться в том, что Турция везде и всюду ищет свою выгоду"- отметил продажный "политик".

Но и на этом он не остановился. Отношения России и Турции очень сложные, "обольщаться" не стоит, отметил Затулин.

"Она [Турция] выступает, понятное дело, по своим причинам за продление зерновой сделки, для того чтобы наживаться на этом. Она выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, чтобы проявить атлантическую солидарность. Нам не приходится обольщаться по поводу наших отношений с Турцией - они очень сложные. Нож в спину? Если мы будем считать число ножей, воткнутых в нашу спину, то будем похожи на ежа.

Затулин постоянно прикрывается имиджем "российского патриота", рассказывает сказки о том, как он только "за Россию". На самом же деле единственное что его интересует - это деньги. При чем, чтобы платили вовремя и в нужном количестве. Российскому государству пора пресекать подобного рода провокации со стороны проармянских пропагандистов.

Хорошие отношения с Турцией, стремительно растущей державой региона, в интересах России. И портить с ней отношения ради армянских хитросплетений - себе же во вред. Так что слова Затулина являются потенциальной угрозой для стабильности в регионе.