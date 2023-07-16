Мы кормили общественность самообманом

"Мы проиграли войну, потому что отвергли реальность и накормили общественность самообманом".

Как передает Day.Az, об этом в беседе с армянскими СМИ сказал армянский историк Зограб Геворкян.

По словам историка, самая большая проблема армянского общества в том, что они неискренны.

"Постоянный поиск виновных. И это тоже серьезная проблема", - сказал Геворкян.

Историка спросили, согласен ли он с мнением о том, что Армения сталкивается с серьезными вызовами безопасности и неопределенностью после событий 2020 и 2021 годов. Ему также задали вопрос, продвигается ли Армения по пути побежденной страны, оставаясь при этом пленником ситуации. На что он ответил, что разделяет это мнение.

Он заявил, что власти Армении постоянно ищут виновных, а армянское общество разделено на две части, у каждой из которых есть свои виновники возникновения ситуации, в которой оказалась Армения.

Зограб Геворкян также прокомментировал факт написания Араиком Арутюняном письма президенту России Владимиру Путину.

"Это письмо просто вызывает смех. Вот уже много лет эти люди не могут ответить на вопрос - чего же они хотят? Ориентация на Россию совершенно неправильна. Они пишут письмо главе того государства, министр иностранных дел которой постоянно заявляет, что их не признают. И в то же время они отказываются от посредничества США. Это большое несчастье для армян", - констатировал историк.