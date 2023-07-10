В Азербайджане созданы благоприятные условия для деятельности венгерских компаний.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто

Он подчеркнул стратегическое партнерство Венгрии с Азербайджаном.

Петер Сиярто отметил, что несмотря на сложные экономические условия, Венгрия продемонстрировала отличные результаты в экспорте. Он подчеркнул, что наращивание производства в стране может способствовать росту экспорта.

Азербайджан, по словам министра, является стратегическим партнером Венгрии, с которым устанавливаются отношения на основе взаимного уважения, предоставляя венгерским компаниям отличные условия для их деятельности.

Отметим, что сегодня состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили поставки газа.

В частности, было обсуждено сотрудничество по "Кольцу солидарности", "зеленому" энергетическому коридору Каспий-ЕС.