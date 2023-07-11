Красный Крест обвиняется в провозе контрабанды через границу Азербайджана

На государственной границе с Республикой Армения с начала действия пограничного КПП "Лачин" были созданы необходимые условия для перемещения через госграницу транспортных средств, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), путем прохождения надлежащего пограничного и таможенного контроля.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету красного креста, через погранично-пропускной пункт "Лачин".

Так, 1 июля 2023 года около 16:41 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки "Рено" с номерным знаком 35VX480, управляемого гражданином Армении Артуняном Гариком (паспорт: АТ0573343, дата рождения: 17.06.1976), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 15 незадекларированных мобильных телефонов, спрятанных среди ручной клади.

3 июля.2023 года около 15:52 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки "УАЗ" с номерным знаком 768UU22, управляемого гражданином Армении Григоряном Врежем (паспорт: AU040291, дата рождения: 12.04.1977), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 плат мобильных телефонов, 120 блоков питания для мобильных телефонов, 1 экранный клей, спрятанные среди ручной клади.

5 июля 2023 года около 16:10 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки "Iveco" с номерным знаком 711FF11, управляемого гражданином Армении Арутюняном Сасуном (паспорт: AU0219416, дата рождения: 26.04.1981), были обнаружены и задержаны 848 пачек сигарет 17 наименований, а также утаенные в запасном в топливном баке 320 литров бензина.

В тот же день около 16:54 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки "DAF" с номерным знаком 37FF609, управляемого гражданином Армении Мусаэляном Вакифом (паспорт: AU031091, дата рождения 04.12.1959), были обнаружены и задержаны 125 пачек сигарет 5 наименований, а в запасном топливном баке - утаенные 1000 литров бензина.

Хотя МККК был предупрежден об этом по официальным каналам, противоправные действия повторялись, а необходимые шаги по их устранению не предпринимались.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием Азербайджана к гуманитарной организации МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

Все факты контрабанды были задокументированы оперативными снимками на месте.