https://news.day.az/politics/1580299.html Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться - Минобороны
Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться - Минобороны
Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.
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