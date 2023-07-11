Азербайджанские солдаты не дали армянам укрепиться

Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.