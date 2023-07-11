Азербайджан ощущал поддержку братского Пакистана во время второй Карабахской войны

Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли во время встречи с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хаи.

"Во время 44-дневной Карабахской войны, Азербайджан постоянно чувствовал поддержку братского Пакистана", - отметил Алекберли.

Он также подчеркнул, что необходимо больше просвещать общество о положении западных азербайджанцев.

"Наше желание исключительно мирное - вернуться на свои родные земли. Права западных азербайджанцев вернуться на свои земли являются международно признанными", - добавил Алекберли.

Далее он также проинформировал посла о том, что четыре документа Общины были распространены как официальные документы ООН.

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