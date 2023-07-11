Минобороны повышает подготовку солдат

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проведены учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в ходе сборов были повышены теоретические знания офицеров по ведению современного общевойскового боя, а также оценена их физическая подготовка. Обсуждены мероприятия, которые будут проведены в течение следующего учебного периода текущего года, в том числе участникам сборов были даны методические рекомендации.

Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование знаний и навыков офицеров по управлению и повышение уровня их профессионализма.