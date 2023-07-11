Азиз Алекперли отмечает недостаточное понимании ситуации о Южном Кавказе у мирового сообщества

Мировое сообщество не располагает полной информацией о процессах, происходящих на Южном Кавказе за последние 200 лет.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекперли на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хаи.

По его словам, восполнить этот недостаток и донести правду до мирового сообщества является одной из главных целей общины.

"Пакистан - дружественное нам государство. Мы всегда чувствуем это в международной плоскости. Нас объединяют наши исторические корни. В 44-дневной Отечественной войне Пакистан оказался в числе государств, поддержавших нас. Как во время войны, так и сейчас мы всегда чувствуем поддержку Турции, Пакистана и других дружественных государств", - подчеркнул Алекперли.

Он также отметил, что западные азербайджанцы хотят в условиях безопасности и мира вернуться на свои исконные земли.

"Мы также обратились по этому поводу к премьер-министру Армении. Наше желание состоит в том, чтобы то же право, которое предоставляется армянам, оставшимся и проживающим в Азербайджане, было предоставлено Арменией нам. К сожалению, на эти наши призывы не дается должного ответа. Вместо этого Армения заявляет о якобы "ущемлении" прав армянских жителей, проживающих в Карабахе и поднимает другие подобного рода вопросы", - сказал Алекперли.

Напомним, что Община Западного Азербайджана, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.