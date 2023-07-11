Задержан иранский антиазербайджанский пропагандист

Али Акбар Рафеипур, известный в иранских СМИ своими антиазербайджанскими выступлениями, задержан в Саудовской Аравии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что Али Акбар Рафеипур отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, но по возвращении в Иран, по неизвестным причинам, был задержан в аэропорту Джидды.

Отметим, что Рафеипур известен своими антиазербайджанскими выступлениями. Он особо запомнился частой пропагандой против Азербайджана во время Второй Карабахской войны. Являясь главным медиа-пропагандистом антиазербайджанской политики, Рафеипур настаивает на том, чтобы Иран оказывал военную поддержку Армении и отправил туда военные силы для предотвращения открытия Зангезурского коридора.