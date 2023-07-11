Новое назначение в ГПС

Назначен новый начальник Главного управления кадров Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим подписан соответствующий приказ, согласно которому данное управление возглавит полковник Эйюб Мамедов.

Напомним, что прежний начальник управления генерал-майор Аяз Гусейнов был освобожден от должности некоторое время назад и зачислен в резерв Вооруженных сил.