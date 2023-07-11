https://news.day.az/politics/1580392.html Новое назначение в ГПС
Новое назначение в ГПС
Назначен новый начальник Главного управления кадров Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим подписан соответствующий приказ, согласно которому данное управление возглавит полковник Эйюб Мамедов.
Напомним, что прежний начальник управления генерал-майор Аяз Гусейнов был освобожден от должности некоторое время назад и зачислен в резерв Вооруженных сил.
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