Красный Крест признал факт контрабанды через ППП "Лачин"

Международный комитет красного креста (МККК) признал незаконную перевозку через ППП "Лачин" и контракты с 4 водителями были расторгнуты, передает во вторник Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.