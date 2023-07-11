https://news.day.az/politics/1580433.html Красный Крест признал факт контрабанды через ППП "Лачин" - виновные наказаны
Красный Крест признал факт контрабанды через ППП "Лачин" - виновные наказаны
Международный комитет красного креста (МККК) признал незаконную перевозку через ППП "Лачин" и контракты с 4 водителями были расторгнуты, передает во вторник Day.Az.
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