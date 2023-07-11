https://news.day.az/politics/1580443.html ВС Азербайджана пресекли попытку незаконных формирований укрепиться - второй раз за день
ВС Азербайджана пресекли попытку незаконных формирований укрепиться - второй раз за день
11 июля 2023 года с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли очередную попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.
Как передает во вторник Day.Az об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.
В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены.
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