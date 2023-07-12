Страны, пострадавшие от мин, должны объединить усилия

Азербайджан - одно из самых заминированных государств мира. Армянская оккупация оставила нам страшное наследие. Проблема загрязнения минами это серьезная проблема, которую пережили немало подвергшихся агрессии, оккупации и колонизации стран. Поэтому предложение Президента Ильхама Алиева о создании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, имеет глобальное значение.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил полковник Джалил Халилов.

Это предложение, отметил он, имеет большое значение с точки зрения борьбы с минной угрозой и ее последствиями. Создание такой Группы может помочь странам Движения неприсоединения, среди которых много пострадавших от мин государств, быть услышанными.

"Считаю, что озвученное Президентом Ильхамом Алиевым предложение служит безопасности всего человечества и носит очень гуманный характер. Статистика подтверждает, что каждый год тысячи людей во всем мире становятся жертвами минного террора. Многие из них гибнут, а выжившие становятся калеками на всю жизнь. Расширение минного террора в последние годы требует совместной борьбы с этой проблемой. Не сомневаюсь, что предложение Президента Азербайджана будет серьезно поддержано другими государствами, входящими в Движение неприсоединения. Это означает, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями сотрудничества многих стран в борьбе с этой угрозой", - сказал Халдилов.

Полковник подчеркнул, что тотальное минирование армянами захваченных районов значительно замедляет процесс восстановления и возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Три года азербайджанские специалисты и их зарубежные коллеги ведут очистку освобожденных территорий от армянских мин. И мы сейчас находимся, можно сказать, лишь в начале решения этой страшной проблемы, отметил наш собеседник. По его словам, и после войны армянская сторона продолжает свое черное дело, закладывая на освобожденных землях мины, выпущенные в Армении уже в послевоенные годы.

Военный эксперт привел горькую статистику, отметив, что Азербайджан на сегодняшний день входит в топ-10 самых заминированных стран мира.

"В послевоенный период от мин погибли или покалечились около трехсот человек. Каждая армянская мина - это чья-то жизнь, это, как очень правильно заметил Президент, продолжение длинного списка военных преступлений армянской стороны", - сказал Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева