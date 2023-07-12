Контрабанда через ППП "Лачин" подорвала имидж Красного Креста

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Как мы сообщали ранее, на государственной границе с Республикой Армения с начала действия пограничного ППП "Лачин" были созданы необходимые условия для перемещения через госграницу транспортных средств, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), путем прохождения надлежащего пограничного и таможенного контроля.

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету красного креста, через погранично-пропускной пункт "Лачин".

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.

Известно, что Азербайджан разрешил транспортным средствам МККК использовать ППП "Лачин" только в гуманитарных целях.

Но сегодня стало известно, что автомобили, принадлежащие МККК, занимались контрабандой.

В своем официальном заявлении МККК признал незаконную перевозку через ППП "Лачин". Сообщалось, что служебные контракты с водителями были немедленно расторгнуты. Судя по заявлению, Красный крест пытается не допустить разрастания скандала. Поэтому никто не может гарантировать, что подобное беззаконие не повторится.

Какие меры должна принять азербайджанская сторона, чтобы подобные ситуации не повторились?

Как заявил в комментарии Day.Az председатель НПО "Развитие общества и гражданских отношений" Ахмед Аббасбейли, тот факт, что сотрудники Красного креста занимаются контрабандой, является одновременно ударом по имиджу Организации и неуважением к азербайджанским законам.

"МККК проявил предвзятое отношение к Азербайджану как во время Отечественной войны, так и после нее. Предвзятое отношение комитета мы видим и сегодня. Например, Красный Крест сотрудничает с властями Армении и сепаратистами в Карабахе, пытается переправить нелегальные товары на наши территории. Это неуважение к законам Азербайджана. Руководство комитета должно дать указания своим сотрудникам по соблюдению законов государства, на территории которого они служат. Оно должно защищать имидж комитета", - подчеркнул глава НПО.

Наш собеседник добавил, что должны быть предприняты шаги по регулированию деятельности организаций, которые хотят функционировать в Карабахе. Он также подчеркнул, что Азербайджан должен выдвигать требования перед действующими в Карабахе международными организациями.

"В целом МККК и другие международные организации должны понимать, что территория нашей страны, находящаяся под временным контролем российских миротворцев, является неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине организациям, действующим в Карабахе, противозаконно перевозить товары, а также осуществлять другую деятельность.с территории Армении. Я думаю, что перед этими учреждениями должно быть выдвинуто конкретное требование. Следует объявить, что отныне, независимо от типа, все грузы должны перевозиться с территории Азербайджана - по дороге Агдам-Ханкенди. Это требование должно распространяться и на МККК", - заключил Ахмед Аббасбейли.