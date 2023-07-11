Красный Крест преследует гнусные цели

Деятельность Международного комитета Красного Креста в Карабахском регионе Азербайджана вызывает серьезные опасения.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказал политический комментатор, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

По словам Керимли, комитет, используя свои полномочия, занимался контрабандой, и эти негативные случаи являются явным неуважением к интересам азербайджанского государства и его территориальной целостности.

"Азербайджанская сторона разрешает деятельность Международного комитета Красного Креста на своих суверенных территориях только в гуманитарных целях, и для деятельности комитета создаются достаточные условия. Для этого имеется Бакинский офис МККК, который может свободно действовать в Карабахском регионе Азербайджана.

Однако текущую деятельность осуществляют представители МККК, находящиеся в Армении. Их выезд и выезд в Карабахский регион не имеет правовых оснований. Создается впечатление, что МККК преследует гнусные цели. Из последних официальных данных также видно, что комитет долгое время контрабандой перевозил секретные грузы из Армении на территорию Азербайджана. Вполне вероятно, что внутри этих грузов также находились оружие и боеприпасы. Больше нет сомнений в том, что из Армении на территорию Азербайджана тайно перевозились военные припасы. Подобные случаи являются серьезным нарушением закона и вызывают глубокое сожаление. Потому что основной миссией МККК является доставка гуманитарной помощи и доброжелательная деятельность. Однако мы наблюдаем обратное", - добавил Керимли.

По его словам, МККК этим наносит ущерб своему имиджу на международной арене.

"Все это невыносимо. Еще одним недопустимым обстоятельством является то, что среди представителей организации, действующих в Карабахе, есть граждане стран, враждебно настроенных к Азербайджану. Эти люди, безусловно, в своей деятельности берут за основу эту вражду, стремятся нанести удар по национальным интересам нашей страны. Никто не может гарантировать, что эти лица, свободно перемещаясь по нашим территориям, секретными средствами не передают военную информацию противнику. Учитывая все это, можно сказать, что в отношении позорной деятельности МККК необходимо принять серьезные меры. Верим, что Азербайджанское государство в скором времени продемонстрирует свою решительную позицию по данному вопросу", - подчеркнул Керимли.

Отметим, что согласно сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, на ППП "Лачин" неоднократно выявлялись попытки незаконного перевоза различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Несмотря на то, что МККК был официально предупрежден об этом, незаконные действия продолжались, и со стороны комитета не было предпринято никаких шагов для их устранения.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверия Азербайджана к гуманитарным целям МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.