Возбуждено уголовное дело по факту ранения военнослужащего азербайджанской армии

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдата Абдуллаева Гусейна Арифа оглу в результате стрельбы, открытой ВС Армении из стрелкового оружия.

Как сообщает Day.Az, на основе поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры были взяты показания, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры проведена соответствующая работа и выполнены другие действия.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2. 12 (покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

Напомним, что 11 июля около 16:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии солдат Абдуллаев Гусейн Ариф оглу.