Армения злоупотребляет автоколоннами МККК, подрывая его основную миссию

Армения использует автоколонны Международного Комитета Красного Креста для незаконной деятельности.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Азербайджан был вынужден временно приостановить движение автомобилей МККК по Лачинской дороге из-за контрабанды с использованием автомобилей МККК.

Армения злоупотребляет даже автоколоннами МККК для незаконной деятельности, подрывая основную миссию МККК по гуманитарной деятельности и доверию", - написал он.

Согласно сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, на пограничном пункте пропуска "Лачин" неоднократно выявлялись попытки незаконного перевоза различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Несмотря на то, что МККК был предупрежден об этом по официальным каналам, незаконные действия повторялись, и не было предпринято необходимых шагов для их устранения.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием Азербайджана к гуманитарной организации МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП "Лачин" на государственной границе был временно приостановлен.