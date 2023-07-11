Пресечена попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана
11 июля с 19:00 по 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
Кроме того, с 21:15 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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