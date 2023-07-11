Армяне продолжают обстрел

С 21:15 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.