Председатель парламента Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

11 июля делегация во главе с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали в аэропорту первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава азербайджано-турецкой межпарламентской рабочей группы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.