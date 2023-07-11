https://news.day.az/politics/1580541.html Председатель парламента Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель парламента Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
11 июля делегация во главе с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.
Председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали в аэропорту первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава азербайджано-турецкой межпарламентской рабочей группы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре