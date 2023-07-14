Франция подталкивает Армению к углублению конфликта с Азербайджаном

Несмотря на возрастание гнева толпы, беспорядков и протестов против правительства, власть Макрона во Франции ведет себя достаточно спокойно. В стране убийство 17-летнего мусульманина полицией было воспринято неоднозначно, даже многие государственные учреждения страны выступили против президента и провели протест.

Интересно, что французский лидер, который ежегодно принимает сотни иммигрантов в свою страну с целью увеличения численности населения, игнорирует нарушения прав человека, особенно преступления, основанные на расизме. Однако, это крайне ужасный факт, который характерен не только для Франции, но и для других европейских стран.

С другой стороны, растущие протесты во Франции представляют серьезную угрозу для правления Макрона. Вопрос заключается в том, будет ли это для него концом, или это просто еще одно крупное восстание в истории Франции.

"Я не верю, что текущие протесты окажут серьезное влияние на правление Макрона. Потому что подобные протесты считаются для него нормой. Он является человеком, который придерживается своего политического курса с самого начала. Кроме того, если посмотреть на историю, многие протесты были жестоко подавлены. В этом отношении ясно, что для Макрона текущая линия поведения не приведет к падению пятой республики. Каким-то образом, вопреки его заявлениям, он всегда игнорировал права человека", - заявил российский военный эксперт Александр Артамонов, комментируя Azernews расизм во Франции.

Он добавил, что западные и европейские институты закрывают глаза на то, что происходит во Франции, поскольку у них обычно есть такая линия поведения. По словам Артаманова, если есть какие-то сомнения, он может привести больше доказательств, например, о севере Италии, где есть специальный корпус (EuroGendFor) для подавления восстания в Европе, а командующей этими силами является женщина.

Определяя основные функции французской полиции, эксперт сказал, что существует несколько видов репрессивной полиции, таких как СРС, общая полицейская служба, при необходимости армия и, конечно, жандармерия. Все они имеют право подавлять народные восстания. Поэтому, к сожалению, никто не будет вмешиваться в такие вопросы.

Российский эксперт также затронул отсутствие внимания институтов в Европе к текущим процессам.

"Я не видел ни одного примера, когда европейские институты вмешивались в то, что происходит во Франции. Более того, европейские страны нейтрально относятся к ситуации, когда убиваются мусульмане. Они предпочитают не защищать их и закрывать глаза на все происходящее. Они реагируют только по мере необходимости. Но при этом они заявляют, что они за общее равенство. Хочу напомнить, что Ангела Меркель заявила, что мультикультурное общество потерпело неудачу, и эта идея больше не является европейской", - пояснил эксперт.

Артаманов также рассказал о крупнейших колониях, одновременно присутствующих во Франции: "Армяне, начиная с послевоенного периода, фактически считают Францию своей второй родиной наряду с США. Существует множество банков и финансовых организаций, контролируемых армянским лобби. В этом отношении ясно, что французские власти относятся предвзято к мусульманам, а армян всегда защищают более чем хорошо и настойчиво. Конечно, с этим ничего нельзя сделать", - сказал он.

Затронув расистскую позицию Франции, российский военный эксперт сказал, что во франко-азербайджанских отношениях официальный Париж относится к азербайджанцам в целом как к мусульманам.

"К сожалению, Франция имеет сильную колониальную традицию, они считают мусульманские народы (Ближний Восток, Ливан, Северная Африка) потенциальными подчиненными. Поэтому для Франции ничего сверхъестественного не происходит в отношении азербайджанцев. Что касается политики Франции по отношению к Азербайджану на Южном Кавказе, можно отметить, что это вписывается в общую политику Конгресса США и НАТО. Это не приятно слышать, но в настоящее время некоторые силы в США и французы подталкивают Армению к углублению конфликта с Азербайджаном", - добавил он.