Оно в море лжи не тонет: как Красный Крест выявил обман МИД Армении

Автор: Акпер Гасанов

МИД Армении является органом, тиражирующим ложь в безостановочном режиме. Ложь эта многократно выявлялась азербайджанской стороной и демонстрировалась мировой общественности, как образец деятельности, не имеющей никакого отношения к дипломатии, но имеющего очень много общего с пропагандой, нацеленной на сокрытие провалов МИД Армении.

Учитывая количество такого рода разоблачений, безусловно создавших армянскому внешнеполитическому ведомству соответствующую репутацию, не стоит особо удивляться тому, что армянский МИД снова изволил солгать. Другое дело, что есть резон в очередной раз продемонстрировать всем, насколько примитивна распространяемая ими ложь.

Начну, впрочем, с напоминания о причине истеричной лжи армянской стороны. Госпогранслужба Азербайджана распространила релиз, в котором говорится о том, что на автомобилях МККК, проезжающих через ППП "Лачин", перевозится контрабанда. Приводятся и конкретные факты. Так, 1 июля обнаружили спрятанные среди ручной клади полтора десятка мобильных телефонов. 3 июля - 115 экранов от мобильных телефонов, 10 плат для них же, 120 блоков питания, 1 экранный клей. 5 июля - 848 пачек сигарет различных наименований, плюс 320 литров бензина, залитых в тайный бак. В тот же день еще в одном автомобиле МККК - 125 пачек сигарет 5 наименований и тонна бензина.

Как подчёркивает ГПС, несмотря на то, что МККК по официальным каналам было сделано предупреждение, контрабанда продолжалась. В итоге, нашей стороне не оставалось ничего иного, как закрыть ППП "Лачин". После чего и началась истерика внешнеполитического ведомства Армении. Оно действовало предсказуемо, в плане тиражирования абсолютно примитивных и лживых "аргументов".

"С момента незаконной установки контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре Азербайджан, вопреки решениям международного суда, постоянно запрещает передвижение даже автомобилям Международного комитета Красного Креста, включая эвакуацию людей по медицинским показаниям", - об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь Ани Бадалян.

Это уже была большая, но легко опровергаемая армянская ложь.

"Необходимы дополнительные международные усилия и действия для снятия продолжающейся уже 7 месяцев блокады Нагорного Карабаха с целью предотвращения этнических чисток", - написала далее Бадалян.

А это уже была даже не просто ложь, а фантазии и фобии, тщетно и цинично выдаваемые за факты. Впрочем, давайте по порядку докажем, сколь далек от реальности каждый тезис армянской стороны.

Начнем с "решений международного суда", о которых рассуждает Ани Бадалян. Странно, что ей никто не сообщил, что есть решение, которое подтверждает право Азербайджана на контроль за своими границами и доказывает необоснованность требования Армении о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.

Чем была занята эта дама, что оказалась не в курсе данного решения - это вопрос к ней и к ее работодателям. Мы же фиксируем первый примитивный факт ее лжи. Соврала она и про то, что Азербайджан якобы "запрещает передвижение даже автомобилям Международного комитета Красного Креста, включая эвакуацию людей по медицинским показаниям". Есть огромное количество доказательств обратного.

Причем, лживость заявления МИД РА доказали и в МККК, где выступили со специальным заявлением, в котором указывается на то, что по Лачинской дороге, в рамках гуманитарной миссии Комитета, более 600 пациентов были доставлены в Армению для получения неотложной медицинской помощи, а также доставлены медицинские принадлежности, продукты питания, детское питание и другие предметы первой необходимости были переданы в местные медучреждения и семьи.

Соответственно, это заявление доказывает и лживость тезиса министерства иностранных дел Армении про "продолжающуюся уже 7 месяцев блокаду Нагорного Карабаха", а также вопли о важности "предотвращения этнических чисток". Нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана, где незаконно, с паспортами граждан РА, проживают лица армянской национальности.

Их там - десятки тысяч. И сам факт их пребывания на нашей земле - красноречивое доказательство лжи армянского внешнеполитического ведомства. Что до этнических чисток, то это по части Армении. На территории этой страны, в результате этнических чисток, нет азербайджанцев. Ни десятков тысяч, ни тысяч, ни сотен человек. Так что, мы снова увидели пример жалкой лжи в исполнении армянского внешнеполитического ведомства.

А теперь - вишенка на торт.

"Сожалеем, что четверо наемных водителей без нашего ведома попытались перевезти товары коммерческого назначения на собственных транспортных средствах, на которых временно был вывешен логотип МККК. Указанные лица не были сотрудниками МККК, и заключенные с ними договоры об оказании услуг были немедленно расторгнуты МККК", - говорится в заявлении Красного Креста.

Да, МККК оправдывается. И еще открытым является вопрос, действительно ли там были не в курсе деятельности персонажей, что наклеили логотип организации на машины и перевозили товары коммерческого назначения на собственных транспортных средствах. Но уже есть признание того, что факты контрабанды были. Соответственно, ГТК Азербайджана действовал правильно. А МИД Армении сел ... нет, даже не в лужу. Учитывая количество такого рода приседаний, то впору говорить о море лжи армянского внешнеполитического ведомства, которое плавает в нем, без риска утонуть. Ибо, оно в воде не тонет.