https://news.day.az/politics/1580563.html Армяне обстреляли Шушу
Армяне обстреляли Шушу
11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.
Как сообщили Day.Az в минобороны, кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.
Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры.
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