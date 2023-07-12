Глава оборонного ведомства Израиля посетит Азербайджан

Министр обороны Израиля Йоав Галант посетит сегодня Азербайджан, сообщил в среду Day.Az дипломатический источник.

Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений между странами, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий.

Ожидается, что в ходе визита министр обороны Израиля обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности.

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