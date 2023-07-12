https://news.day.az/politics/1580611.html Нуман Куртулмуш посетил Аллею шехидов и памятник турецким воинам в Азербайджане - ФОТО
Нуман Куртулмуш посетил Аллею шехидов и памятник турецким воинам в Азербайджане - ФОТО
Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетил Аллею шехидов и памятник турецким воинам в Баку.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Нумана Куртулмуша во время визита сопровождали азербайджанские депутаты и посол Турции в Азербайджане.
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