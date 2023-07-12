Четкие "месседжи" Президента Ильхама Алиева Армении и ее покровителям

Автор: Акпер Гасанов

Для Армении, всего мирового армянства и политиков разного калибра из разных стран мира, которые участвуют в погоне за миражами, у нас плохие новости. Азербайджан продолжает развиваться экономически, политически, с военной точки зрения, укрепляя свой авторитет в мире. И все это происходит на фоне все большего погружения РА в болото внутренних склок, попыток "реваншистов" напомнить о себе.

Поразительно, сколь примитивны в своих выкладках армянские политики, сводящие все проблемы этой страны к персоне действующего премьер-министра РА Никола Пашияна. О том, что в реальности всем им впору не о мифической "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана говорить, а обратить взор на растущую демографическую проблему в самой Армении, говорят цифры.

Согласно им, численность населения Армении в ближайшие годы будет сокращаться, и если страна сможет к 2050 году обеспечить прогноз ООН - 2,6 млн человек, то это будет хорошим результатом. Что такое сокращение населения страны? Это сокращение ее экономических возможностей, ее привлекательности, как рынка для инвесторов, это сокращение ее военной мощи.

В Азербайджане население страны растет год от года. Соответственно, увеличивается экономическая и военная мощь, инвестиционная привлекательность государства. О том, как все это выглядит в цифрах, подробно рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Глава государства указал на царящую в Азербайджане макроэкономическую стабильность, которая влияет на экономику страны и сказывается на уровне жизни людей- как минимальная заработная плата, так и минимальная пенсия регулярно повышаются. И это при том, что государство тратит колоссальные средства на восстановление освобожденных от оккупации территорий страны.

Согласно предусмотренной инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере около 12 млрд манатов. Это не просто цифры, это пример приоритетов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который уже вписал свое имя в историю , как освободитель наших земель и сейчас делает все для максимально быстрого их восстановления. Это то, о чем будут помнить многие следующие поколения азербайджанцев.

Глава государства отметил, что в этом году было обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Талыш и город Лачин, а до конца года бывшие вынужденные переселенцы вернутся в город Лачин, в села Забух и Сус. Всего же в рамках первого этапа программы "Великое возвращение" планируется реконструировать 100 населенных пунктов".

Написание этих двух предложений не заняло и минуты, тогда как реализация всего описанного- итог четко продуманной, блестяще реализованной экономической и политической стратегии Президента Азербайджана. Вы просто на секунду представьте себе эмоции тех вынужденных переселенцев, что уже вернулись в родные края и тех, кто считают дни до момента, когда состоится их возвращение! Мечта превращается в реальность. И именно этой, способностью реализовывать, казавшиеся на первый взгляд невыполнимыми задачи, всегда выделялся глава нашего государства.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне- тому ярчайшее доказательство. Это был разгром Армении, мирового армянства и всех их зарубежных покровителей. Которые сейчас пытаются выгораживать страну, виновную в совершении огромного числа чудовищных преступлений! В частности, как справедливо указал Президент Азербайджана, Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях Карабаха и Восточного Зангезура.

"Достаточно сказать, что армяне уничтожили, разграбили, вывезли, продали, или сделали паркет и продали более 60 тыс. га лесного фонда. В нашем распоряжении имеются соответствующие спутниковые снимки. Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете.

Там указано, что загрязнение трансграничных рек и создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником экологической опасности, должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Армении", - отметил глава государства.

Возразить ему нечем, как бы не тужились в этой связи в РА и в странах, где этой стране оказывалась и оказывается всяческая поддержка. Как нечем им всем возразить и на усиление мощи азербайджанской армии. Понятна гордость Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, когда он констатирует, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом.

Это все - итог его грамотной политики, направленной на усиление государства, армии. "Мы станем сильнее как в плане боеспособности, так и в плане оснащения оружием и техникой, потому что этот процесс идет постоянно и он не должен прекращаться. Как я уже говорил, мы будем выделять столько средств, сколько необходимо по двум направлениям - усиление военного потенциала и восстановление освобожденных земель. Поскольку в современном мире на первый план выходит фактор силы; с силой считаются, сила сдерживает", констатировал Президент Азербайджана.

И это был четкий "месседж" Армении, армянству и их покровителям. И лучше бы им максимально быстро сделать выводы из данного "месседжа". Ведь не раз уже было доказано, что Ильхам Алиев относится к тому редкому числу государственных деятелей мирового масштаба, чьи слова никогда не расходятся с делом.