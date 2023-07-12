Отношения Турции с Азербайджаном носят стратегический характер - Нуман Куртулмуш
Пришедшие к власти в Турции лица совершают свои первые официальные визиты в Республику Северный Кипр и Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
Он отметил, что отношения Турции с Азербайджаном носят стратегический характер.
Куртулуш подчеркнул также, что Турция и Азербайджан постоянно поддерживают и впредь будут поддерживать друг друга.
Отметим, что председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в настоящее время посещает памятник турецким воинам в Баку и делает заявления для СМИ по поводу своего визита в Азербайджан.
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