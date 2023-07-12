Нуман Куртулмуш отмечает важность развития отношений с тюркскими государствами

Одной из главных целей Турции является расширение совместного сотрудничества с тюркскими государствами.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

"Наша главная цель - добиться того, чтобы турецкая политика заняла значимое место в мировой политике", - добавил он.

Отметим, что Нуман Куртулмуш в настоящее время посещает памятник турецким воинам в Баку и делает заявления для СМИ по поводу своего визита в Азербайджан.